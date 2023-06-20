دوت الخليج -

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار لكن المكاسب ظلت محدودة. ارتفاع الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار لكن المكاسب ظلت محدودة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.15 بالمائة إلى 1952.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الآجلة الأميركية للذهب تراجعت 0.4 بالمائة إلى 1964.10 دولار. وتراجع الدولار 0.1 بالمائة مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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