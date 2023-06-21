نمو الاقتصاد الياباني بعد تداعيات كورونا
أعلن مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، أن الاقتصاد الياباني مازال يتحرك في اتجاه صعودي.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن محضر اجتماع المجلس قبل يومي 27 و 28 أبريل الماضي والذي نشر اليوم الأربعاء، القول: من المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل في منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.
في الوقت ذاته أبقى المجلس على معدل التضخم المستهدف وهو اثنين في المائة سنويا.
ويشار إلى أن المجلس وافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسة في اليابان عند مستوى سالب 1ر0 في المائة، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية للمحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.
الجدير ذكره أن مجلس السياسة النقدية في البنك عقد اجتماعه الأخير يوم 16 يونيو الجاري، حيث أبقى فيه أيضا على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما رأى حاجة لبعض الوقت لتقييم استدامة نمو الأجور وارتفاع الأسعار قبل تحديد هل تم تحقيق التضخم المستقر الذي يستهدفه.
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