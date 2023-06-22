استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهبسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس استقرارا بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.70 دولار.

وقال رئيس مجلس البنك المركزي جيروم باول للمشرعين في الكونجرس إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية"، لما يتجه إليه البنك إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة أيضا في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولار للأوقية، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس الماضي في الجلسة السابقة، أما البلاتين فقد ارتفع 0.4 بالمئة إلى 944.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1348.81 دولار.