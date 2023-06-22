الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر

الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرانخفض الدولار الأمريكي اليوم الخميس، مقترباً من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات، بعدما تمسك جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية التي لم تشمل مفاجآت.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الجنيه الإسترليني إلى قرب أعلى مستوى له في عام قبل إعلان قرار بنك إنجلترا الخاص بمعدلات الفائدة في وقت لاحق.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 102.09 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 102 نقطة بعد أن انخفض 0.5 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0995 مقابل الدولار ليواصل ارتفاعه بعد ارتفاعه 0.65 في المائة الأربعاء 21 يونيو.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2755 مقابل الدولار.

ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة للمرة الـ13 على التوالي في وقت لاحق اليوم، بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع.

وانخفض الدولار 0.05 في المائة إلى 141.81 مقابل الين بعد أن لامس ذروة سبعة أشهر عند 142.37 مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة.

واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية الأربعاء 21 يونيو، عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر وسجل في أحدث التعاملات 7.1823 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.51 في المائة إلى 0.6762 مقابل الدولار، كما هوى الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.6190 مقابل العملة الأمريكية.