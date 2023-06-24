أسعار الذهب تسجل أسوأ أداء أسبوعي
سجلت أسعار الذهب عند التسوية، أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في أكثر من أربعة أشهر، متأثرةً بارتفاع الدولار والموقف المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الفورية للذهب ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها بنسبة 1.2 في المائة مع تراجع عائدات السندات الأمريكية، وأغلقت على خسائر بنسبة 2.1 في المائة خلال الأسبوع.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1928.90 دولار للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.7 في المائة إلى 22.39 دولار للأوقية لكنها تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر عام 2022.
وانخفض البلاتين بنسبة 0.65 في المائة إلى 917 دولارًا، وهو في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أغسطس 2022.. فيما استقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الخميس.
ويمكن للبلاديوم أن يمدد انخفاض الأسعار هذا العام بما يقرب من 30 في المائة حيث يهدد الارتفاع السريع للسيارات الكهربائية بالضغط على الطلب.
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