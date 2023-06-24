أسعار الذهب تسجل أسوأ أداء أسبوعي

أسعار الذهب تسجل أسوأ أداء أسبوعيسجلت أسعار الذهب عند التسوية، أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في ‏أكثر من أربعة أشهر، متأثرةً بارتفاع الدولار والموقف المتشدد بشأن رفع أسعار ‏الفائدة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.‏

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الفورية للذهب ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ‏ارتفاعها بنسبة 1.2 في المائة مع تراجع عائدات السندات الأمريكية، وأغلقت على خسائر ‏بنسبة 2.1 في المائة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى ‏‏1928.90 دولار للأوقية.‏

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‏0.7 في المائة إلى 22.39 دولار للأوقية لكنها تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر ‏عام 2022.

وانخفض البلاتين بنسبة 0.65 في المائة إلى 917 دولارًا، وهو ‏في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أغسطس 2022.‏. فيما استقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو ‏‏2019 يوم الخميس.‏

ويمكن للبلاديوم أن يمدد انخفاض الأسعار هذا العام بما يقرب من 30 في المائة حيث يهدد ‏الارتفاع السريع للسيارات الكهربائية بالضغط على الطلب.‏