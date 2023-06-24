مؤشر بورصة مسقط يرتفع 50 نقطة

مؤشر بورصة مسقط يرتفع 50 نقطةارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 50 نقطة وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من الأجواء التفاؤلية التي تسود الأسواق قبيل إعلان النتائج المالية، وأنهى المؤشر التداولات الأسبوعية عند مستوى 4731 نقطة مسجلًا أفضل مستوى إغلاق منذ الأول من مايو الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، جاء هذا الصعود قبيل إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي من المتوقع أن تظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما جاء هذا الصعود بالتزامن مع إقبال بورصة مسقط على عدد من الاندماجات.

وجاءت تلك الارتفاعات في الوقت الذي أعلنت فيه بورصة مسقط عن إطلاق ست مبادرات لتعزيز مكانة البورصة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية من بينها صناعة السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية وهي مبادرات من شأنها توفير السيولة للبورصة.

وسجَّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 126 مليون ريال عُماني بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس الماضي إلى 23 مليارًا و846 مليون ريال عُماني.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تفوقًا للأسهم الرابحة على الخاسرة مع ارتفاع أسعار 27 ورقة مالية مقابل 22 ورقة مالية تراجعت أسعارها و23 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة، كما شهدت البورصة ارتفاعًا في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت إلى 2220 صفقة مقابل 2066 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.