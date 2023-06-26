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ارتفاع أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، عقب انخفاض الدولار الأمريكي. ارتفاع أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولارارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، عقب انخفاض الدولار الأمريكي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1936.10 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 في المائة إلى 22.57 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 924.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 1297.63 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 1269.09 دولار للأوقية يوم الخميس.

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