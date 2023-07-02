دوت الخليج -

ارتفاع البطالة في المانيا

أظهرت بيانات اقتصادية ألمانية، يوم الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو 2023. ارتفاع البطالة في المانياأظهرت بيانات اقتصادية ألمانية، يوم الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو 2023. وبحسب موقع (روسيا اليوم) قال مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.

وكان محللون تم استطلاع آرائهم قد توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص. وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7 بالمئة. وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب: "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل.. تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".



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