استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولاراستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار على نطاق واسع بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عزز من التوقعات برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1925.00 دولار.

وبلغ ارتفاع مؤشر الدولار 04ر0 في المائة ليصل إلى 38ر103، فيما لامس اليورو أدنى مستوى له خلال أسبوع عند 0843ر1 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، كما تراجع الجنيه الإسترليني 08ر0 في المائة ليبلغ 26925ر1 دولار.

وزاد الين أكثر من 2ر0 في المائة إلى 30ر144 مقابل الدولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي 04ر0 في المائة إلى 6651ر0 دولار بعد انخفاضه أكثر من 5ر0 في المائة في الجلسة السابقة عقب مسح للقطاع الخاص أظهر زيادة نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو الماضي.

من جهة أخرى سجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 2593ر7 للدولار بعد انخفاضه نحو 4ر0 في المائة في الجلسة السابقة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.

