ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي ).

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمائة محققًا 99ر1928 دولار للأونصة.

وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 2ر0 بالمائة لتبلغ 60ر1934 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 7ر0 بالمائة إلى 27ر23 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 5ر0 بالمائة إلى 40ر931 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاديوم 6ر0 بالمائة إلى 28ر1247 دولار للأونصة.