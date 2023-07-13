انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 4.5 نقطة وبنسبة 0.09 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4796.66 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4801.16 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و983 ألفًا و306 ريالات عُمانية، مرتفعة بنسبة 3ر2 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و893 ألفًا و473 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.086 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.91 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 473 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 11.87 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 942 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 23.65 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 469 ألف ريال عُماني وبنسبة 11.78 في المائة.

