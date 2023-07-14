السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - وقعت المملكة العربية السعودية على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقالت السعودية إن انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا «يأتي تأكيداً على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات، واستكمالاً لدور المملكة الريادي دولياً في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب».

وأشاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معرباً عن حرص قيادة المملكة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد على أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.