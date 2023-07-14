الرئيس الفلسطيني يزور جنين للمرة الأولى منذ 11 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جنين، ظهر اليوم الأربعاء، لتفقد الأوضاع، ومتابعة سير العمل في إعادة إعمار المدينة ومخيمها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني لدى وصوله إلى جنين، رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين، أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية.

كما زار الرئيس الفلسطيني مقبرة الشهداء في مدينة جنين.

وكان العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها قد أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.