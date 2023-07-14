رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي سفير جمهورية شيلي بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - عُقد اليوم الخميس الموافق 13/7/2023 لقاء بين سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والسيد/ روبيرتو إيبرت سفير شيلي بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية وشيلي والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأكد سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي على أن جامعة الدول العربية من جانبها تولي اهتماماً كبيراً إلى الارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات، كما أطلع سعادة السفير الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية سعادة سفير شيلي بالقاهرة على مجمل التطورات الراهنة على الساحة العربية، خاصة المستجدات الخاصة بالشأن الفلسطيني.