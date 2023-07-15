رئيس وزراء الهند يصل الإمارات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 10:27 صباحاً - وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ في زيارة تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - الناطقة باللغة الإنجليزية - أن مودي، أعرب - في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن تطلعه لإجراء "محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تزيد من التعاون الهندي - الإماراتي".

ومن المتوقع أن يتم التركيز على مجالات الطاقة والأمن الغذائي والدفاع؛ حيث سيجري استعراض التقدم في العلاقات الثنائية في أعقاب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال جائحة كوفيد-19.

تأتي هذه الزيارة عقب زيارة رئيس الوزراء الهندي العاصمة الفرنسية /باريس/، والتي دامت لمدة يومين.