قادة إفريقيا والتجمعات الاقتصادية يبحثون بنيروبي غدا تسريع منطقة التجارة الحرة القارية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 01:27 مساءً - يبحث قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الكبرى الإفريقية، غدا /الأحد/ بالعاصمة الكينية نيروبي، سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز النفاذ عام 2019 وتضم في عضويتها 55 دولة إفريقية.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية بنيروبي كلمات لرئيس المفوضية الإفريقية موسى فكى محمد، ورئيس كينيا ويليام روتو، ورئيس جزر القمر غزالى عثمانى الذى تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، تتناول سبل تعزيز التكامل التجارى بين دول القارة وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وعقب الجلسة الافتتاحية سوف تلتقط صورة جماعية لزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية المشاركين في الاجتماع التنسيقى، تليها جلسة مغلقة تتناول الوضع الحالى للتكامل القاري يتحدث فيها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد، ورئيس النيجر محمدو إيسوفو الذى يترأس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيث سيستعرض تقريرا يتناول الخطوات التي اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وسوف تتضمن الجلسة المغلقة أيضا كلمات لرؤساء التكتلات الاقتصادية الإفريقية تتناول سبل تحقيق التكامل التجاري بالقارة.

وستركز الجلسة المغلقة أيضا على الإنجازات التي حققتها مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا / النيباد/ ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق أهداف أجندة 2063، علاوة على تقرير حول إنجازات منظمة الإيجاد يلقيه رئيس جيبوتي و"الإيجاد" إسماعيل عمر جيلا.

وسوف تعقد جلسة بعد ظهر غد الأحد، بعنوان "البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الإفريقي، تليها جلسة حول الوساطة الإفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سيلقي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا كلمة حول الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وسيتضمن الاجتماع التنسيقي النصف سنوى للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، جلسة حول مبادرة بنك التنمية الإفريقى يتحدث فيها رئيس البنك أكينومي أديسينا حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الإفريقية.

وسوف يتحدث رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقى غزالى عثمانى في الجلسة الختامية لإعلان التوصيات النهائية الصادرة عن الاجتماع التنسيقي.