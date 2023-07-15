الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهرحقق الذهب أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل الماضي بعد إشارات على تباطؤ التضخم هذا الأسبوع أثارت بعض الآمال بتوقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن الذهب أنهى جلسة التداولات عند 1،964.4 دولارًا للأونصة، لكنه ارتفع بنسبة 1.65 في المائة في أفضل أسبوع له منذ أبريل.

وسجلت السبائك أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وارتفعت العوائد القياسية في الولايات المتحدة، مما يجعل المعدن غير المدر للعائد، أقل جاذبية للمستثمرين.

ولكن خوفًا من انخفاض أسعار الذهب، كان الدولار في طريقه صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر الماضي.. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون عائد.