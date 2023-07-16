عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 11:28 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً من مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن المستوطنين اقتحموا “الأقصى” على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وقاموا بأداء طقوسا تلموديه بالقرب من أبوابه.

وعززت قوات وشرطة الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ونشرت وحداتها الخاصة لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في ظل المضايقات الكبيرة التي تنفذها بحق المقدسيين والمصلين الراغبين في الوصول للأقصى عبر سلسلة من الإجراءات العنصرية والتعسفية.

وفي سياق انتهاكات الاحتلال، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نحو 11 مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، خلال عمليات مداهمة لعدد من منازل المواطنين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى فجر اليوم (11) مواطنًا من الضفة، وتركزت عمليات الاعتقال، في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات في (القدس، بيت لحم، الخليل، جنين).