رئيس جزر القمر يؤكد استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوصل إلى حل سلمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 01:26 مساءً - أكد رئيس جمهورية جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثمان استعداده الكامل للتعاون مع رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه؛ لتحديد النقاط الرئيسية الخاصة بأزمة السودان لدعم كافة الطرق السلمية للخروج من هذه الأزمة.

وقال عثمان، خلال كلمته أمام قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، إن القارة الإفريقية تعاني من العديد من النزاعات والصراعات والمؤامرات وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من التغييرات التكنولوجية، معربا عن دعم الاتحاد لكافة الدول الإفريقية التي تواجه نزاعات.

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي على ضرورة عقد حوار بين دول القارة فيما يخص قضية الأسلحة غير القانونية والتوصل إلى حل لها، مؤكدا ضرورة عقد حوار بين الدول الإفريقية لإزالة الحواجز لتحسين صورة القارة الإفريقية أمام العالم.

وأكد رئيس جمهورية جزر القمر دعم الاتحاد الإفريقي للفترة الانتقالية التي تشهدها مالي وبوركينا فاسو.