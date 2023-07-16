بشار الأسد: زيارة رئيس الوزراء العراقي لدمشق نقلة في علاقات البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 06:29 مساءً - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، أن العراق وقف بجانب بلاده خلال الحرب عليها.

جاءت تصريحات الأسد خلال مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عقب مباحثات أجرياها في دمشق.

وأعرب الأسد عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء العراقي، لافتا إلي أن أهميتها تأتي من طبيعة العلاقة العميقة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس السوري أن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية وكان رافضا لكل تبريرات العدوان عليها، مشددا علي أن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وشدد الأسد على أن هذه الزيارة ستشكل نقلة فعلية في إطار العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية واستعادة العراق لدوره.

وأوضح أنه بحث مع السوداني الوضع العربي الإيجابي بشكل نسبي وليس بالمطلق وضرورة الاستفادة من ذلك لتعزيز العلاقات العربية العربية.

ولفت الرئيس السوري إلي أن بغداد كانت صوت سوريا في المحافل العربية والإقليمية وكان رافضا ما يحاك ضد سوريا، مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودمشق ستكون محور المباحثات مع رئيس الوزراء العراقي.

رئيس الوزراء العراقي يؤكد رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة علي سوريا

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن شكره للرئيس الأسد على الدعوة لزيارة سورية مضيفا أن الأمن والاستقرار في البلدين يدفعان نحو مزيد من التنسيق الثنائي بمواجهة التحديات المشتركة.

وشدد السوداني علي أن موقف بلاده ثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأمن العراق من أمن سوريا.

كما طالب السوداني خلال اللقاء، بضرورة رفع الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سوريا والتي تتسبب بمفاقمة معاناة الشعب السوري.

وشدد السوداني علي رفض بغداد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.