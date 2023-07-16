مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًأنهى مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأحد عند مستوى 4769.54 نقطة منخفضًا 27.1 نقطة وبنسبة 0.57 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4796.66 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و51 ألفًا و960 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 48.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و983 ألفا و306 ريالات عمانية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية أشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.121 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.88 مليار ريال عماني.