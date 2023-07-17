حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 12:29 مساءً - تم افتتاح الاجتماع التمهيدي للندوة (27) للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 16-27/7/2023 لمناقشة دراسة حول موضوع (تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري)، برئاسة العقيد الركن عبدالله سالم الظاهري – رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السفير/ خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، وقد حضر أعمال الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (16) دولة عربية.

وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عدد (9) دراسات حول موضوع الندوة من الدول الأعضاء (الأردن، تونس، الجزائر، سوريا، فلسطين، ليبيا، مصر، المغرب، مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لمناقشتها والخروج بدراسة موحدة في نهاية الاجتماع يتم عرضها على السادة رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم القادم لمراجعتها وإقرارها خلال شهر نوفمبر 2022، ومن ثم الاستفادة منها في القوات المسلحة بكافة الدول العربية.

في بداية الاجتماع ألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي كلمة رحب فيها بالسادة الضباط ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية ونقل لهم تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مهنئاً السادة رؤساء هيئات التدريب على حسن اختيارهم لموضوع هذه الندوة والذي يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ التعاون والتنسيق العسكري في مجال رفع تطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية.

كما أعرب سعادته عن ثقته في أن يخرج الاجتماع التمهيدي بدراسة قيمة للقوات المسلحة العربية، مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون للعمل المشترك.