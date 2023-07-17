بريق الذهب يخفت مع عودة ارتفاع الدولار

بريق الذهب يخفت مع عودة ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1952.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1956.20 دولار.

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، وفق رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.76 دولار للأونصة وكذلك البلاتين 0.6% إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8% إلى1261.47 دولار.