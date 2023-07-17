بريق الذهب يخفت مع عودة ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1952.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1956.20 دولار.
ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، وفق رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.76 دولار للأونصة وكذلك البلاتين 0.6% إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8% إلى1261.47 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريق الذهب يخفت مع عودة ارتفاع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.