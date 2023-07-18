فلسطين تطالب بخطوات دولية لحماية «حل الدولتين»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اكتفاء الدول بالحديث عن حل الدولتين وادعائها التمسك به دون أن ترتبط مواقف تلك الدول بإجراءات وخطوات عملية، بات يشكل غطاء يمنح الحكومة الإسرائيلية المزيد من الوقت لاستكمال القضاء عليه ودفنه.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن اكتفاء الدول بتوجيه المناشدات والمطالبات لدولة الاحتلال للحفاظ على حل الدولتين بات شكلا روتينيا من أشكال إدارة الصراع، ومنح دولة الاحتلال الحماية لاستكمال تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستيطانية التوسعية.

وشددت على أن الفشل الدولي في تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة، يكشف زيف مواقف بعض الدول التي توفر الحماية الدولية للاحتلال التي تغرق في ازدواجية معايير بائسة في تعاملها مع القانون الدولي وتطبيقاته.

وأدانت وزارة الخارجية انتهاكات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وإرهابها المتواصل ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك جرائم الهدم المتواصلة وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم كما حدث في بلدة السواحرة في القدس، والتصعيد الحاصل في اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، واقتلاع عشرات الأشجار المثمرة كما حدث في بيت لحم، واستمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عموم الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن تلك الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة والشاملة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة “ج”.