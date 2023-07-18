ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في أكثر من عام.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1959.54 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (0359 بتوقيت غرينتش).
وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل سعره إلى 1963.70 دولارا للأوقية.
وكان الدولار قد تراجع مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام، ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى
ويترقب المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، لمعرفة أثرها في السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
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