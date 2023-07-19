”بن غاطي” للتطوير تنجز مشروعها ”بن غاطي كانال” بدبي قبل الموعد المحدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 12:29 مساءً - أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي، عن حصولها على شهادة إنجاز المشروع "بن غاطي كنال" قبل الموعد المحدد نهاية العام 2023.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق المشروع في تاريخ 22 يونيو من سنة 2022 وإنجازه بشكل كامل في أقل عن سنة وبأعلى معايير الجودة والتشطيبات.

ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية إمارة دبي، منبع التطور والسرعة والإنجاز.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن تسليم مشروع بن غاطي كانال وهو أحد أحدث مشاريعنا العقارية في دبي حيث كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه في أواخر عام 2023، ولكن نظرًا للجهود المبذولة من فريقنا ونسبة الإنجاز المحققة على أرض الواقع تم إصدار شهادة الإنجاز قبل موعد التسليم وفي أقل عن سنة".

وأوضح بن غاطي، أن سوق دبي العقاري لا زال يحافظ على توقعات قوية للطلب خلال العام 2023، مما يؤهله لتسجيل مستويات قياسية للبيع، ويشجع المطورين العقاريين على إطلاق مزيد من المشاريع العقارية الفاخرة.

يقع المشروع في منطقة الخليج التجاري في دبي، وهي تعد من ارقى المناطق الحيوية والفاخرة، تحتوي على عدد شاسع من الأبراج السكنية والتجارية، يقع بها القناة المائية ومرسى اليخوت والفلل العائمة والحدائق، تتركز العديد من الفنادق الفاخرة والمطاعم الفخمة في هذه المنطقة مما يجعلها احد ارقى المناطق السكنية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نصف مليار درهم إماراتي، ويتكون مشروع "بن غاطي كانال" من 22 طابق سكني و293 وحدة سكنية بأنظمة ذكية وتصميم وتشطيبات فخمة، وتم تصميم المشروع بلغة معمارية فريدة تمثل هوية بن غاطي المتميزة.

وتتكون الوحدات في المشروع من مجموعة من الشقق الفاخرة المكونة من استديو وغرفة نوم وغرفتين نوم وصالة، المشروع يحتوي على نادي رياضي وحوض سباحة وتقع هذه الوحدات على منظر القناة المائية وبرج خليفة.

ويأتي ذلك بعد النجاح الباهر الذي أثبتته الشركة بتطوير وتسليم عدد من المشاريع مؤخراً في مناطق مدينة دبي المختلفة مثل الجداف "بن غاطي كريك"، "بن غاطي اڤنيو" و"بن غاطي جيت وي"، وفي قرية جميرا الدائرية "بن غاطي روز"، بن غاطي جيمس"، "بن غاطي جاسمين"، "وبن غاطي ميراج"