السوداني يشيد بدعم فرنسا للقوات العراقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 03:29 مساءً - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على المستوى الأمني، ضمن نطاق التحالف الدولي، وفي إطار المشورة والتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بدعم فرنسا للقوات العراقية، مشيراً إلى (اتفاقية الشراكة الإستراتيجية) التي وُقّعت خلال زيارة السوداني إلى فرنسا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد السوداني أن الحكومة تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية، حيث تشهد هذه المرحلة تنامياً كبيراً لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية.

وتحدث عن اهتمام الحكومة بموضوع التدريب والتسليح، والرغبة في التعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الصدد، لاسيما في مجال سلاح الجو ومنظومة الدفاع والتصنيع الحربي، مؤكداً أن التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتدّ ليشمل مجالات عدة، في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الجيوش استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات، كما أشار إلى جدية حكومة بلاده في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.