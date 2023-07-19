انخفاض أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار

انخفاض أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1976.05 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأونصة.. وخسر البلاديوم حوالي واحد في المائة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولارا أمس الثلاثاء.