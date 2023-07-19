فلسطين تدين المواقف الاستعمارية لوزير المالية الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، المواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإعلانه الصريح بشأن اعتبار نشاطات السلطة الفلسطينية معادية، وتأكيده على محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج".

أكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم أن هذه المواقف امتداد للخطة الاستعمارية التوسعية العنصرية التي ارتبطت بسموتريتش وأمثاله من الفاشيين في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وصفعة واضحة للدول التي تراهن على مطالباتها للحكومة الإسرائيلية بوقف النمو الاستيطاني ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، كما أن أقواله تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وإجراءات عملية لتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المواقف والتصريحات الاستعمارية العنصرية وإعلان موقف منها بشكل عاجل، خاصة تداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار ساحة الصراع والمنطقة.

الخارجية الفلسطينية تحذر من إفراغ القدس وعمليات التطهير العرقي

في وقت سابق من اليوم، أدانت الخارجية الفلسطينية عمليات التطهير العرقي في القدس ومحاولات تفريغ المدينة من أصحابها الأصليين، والاستهداف المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية في باحاته، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف حقيقي، وتحذر من مغبة التعامل مع هذا الاستهداف كأمور عادية باتت مألوفة لأنها تسيطر على المشهد المقدسي يوميًا.

كما أدانت الوزارة جميع أشكال التضييقات والإبعادات والخنق والاعتقالات التي تمارسها شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة لرفض المزيد من القيود على دخول وخروج المصلين للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك إفساح المجال أمام المستوطنين المتطرفين وتسهيل اقتحاماتهم للأقصى، والقيام بمسيرات استفزازية كما حدث بالأمس.