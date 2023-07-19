مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 4.8 نقطة وبنسبة 0.10 في المائة اليوم الأربعاء، مغلقاً عند مستوى 4805.07 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4809.85 نقطة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت أربعة ملايين و658 ألفًا و835 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 230.2 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و411 ألفًا و110 ريالات عُمانية.
وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.066 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.91 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 118 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 2.53 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 178 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 3.81 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 60 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.28 في المائة.
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