الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع، وذلك بفضل تراجع الدولار والتكهنات حول قرب توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن رفع أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1987.18 دولار للأوقية "الأونصة"، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1988.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1305.54 دولار.
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