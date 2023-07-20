الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 03:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية بحجة توفير الحماية لاقتحام ميليشيات المستوطنين.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن الاقتحام الإسرائيلي أسفر عن استشهاد الشاب بدر المصري (19 عامًا)، وإصابة عشرات المواطنين من جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز عشوائيا ضد الفلسطينيين، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى طفلة رضيعة أصيبت بالاختناق الشديد بالغاز وإطلاق الرصاص على مركبة أخرى.

وأدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، وعمليات هدم وتسليم إخطارات بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت حجج وذرائع مختلفة للانقضاض على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج».

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يقوض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، ومحذرة من مخاطرها على ساحة الصراع.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك الاقتحامات كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال بات اعتياديًّا، لأنه يتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة دولية جادة لإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.

وطالبت الوزارة مجددًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى خاصة.