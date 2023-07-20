تبون: الصين ستستثمر 36 مليار دولار في الجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 06:29 مساءً - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة في الجزائر من بينها الزراعة، والصناعة،والنقل والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن تبون قوله، على هامش زيارته المستمرة إلى الصين، إن هذه الاستثمارات ستكون ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين.

كما أكد أن الجزائر تسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة، مبرزا أن زيارته الحالية فتحت كافة آفاق الاستثمار بين البلدين.