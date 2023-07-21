الذهب يرتفع لأكثر من 1970 دولار للأوقية
ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1970 دولار للأوقية مدعوماً بعدة عوامل اقتصادية من بينها رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش 0.1% إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.
وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1972.80 دولار للأونصة.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1281.61 دولار للأونصة.
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