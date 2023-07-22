تركيا تعيّن سفيراً جديداً في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 03:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، نص مرسوم أصدره الرئيس، رجب طيب أردوغان، بتعيين ثلاثة سفراء جدد في مصر والجزائر وإسبانيا.

وبحسب الجريدة الرسمية، تم تعيين صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ومحمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء، بعد زهاء 10 أعوام من القطيعة، في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين خلال الأشهر الماضية.

ويتزامن القرار مع وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل ستستمر يومين، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره التركي.