وزير الخارجية السوداني يكشف حقيقة التوصل إلى هدنة خلال مفاوضات جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 07:26 مساءً - أكد السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف أن المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة غير دقيقة، ولا تعكس واقع الحال.

واستبعد في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" حصول هدنة، معللًا ذلك بأن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدّية بعد.

هدنة مشروطة في السودان

وأضاف أن القبول بهدنة أخرى مشروط بالتزام المتمردين بإخلاء المرافق العامة، والخروج من بيوت المواطنين، والكف عن عمليات السلب والنهب، وقطع الطرقات، وتعطيل حياة الناس.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع اندلعت اليوم السبت في العاصمة الخرطوم.

واتهم الجيش السوداني مليشيا الدعم السريع باستخدام أطفال دون سن 15 عاما في الصراع الدائر بين الجانبين في البلاد، حيث اعتبر الجيش السوداني مافعلته مليشيا الدعم السريع "انتهاكا واضحا للقانون الدولي والإنساني.

كما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تغريدات نشرها الإعلام العسكري التابع للجيش على تويتر، إن قوات الدعم السريع استقطبت أعدادا من المجرمين والهاربين من السجون واستخدمتهم كمقاتلين لتنفيذ ما سمته "عمليات إجرامية".

وأكد الجيش السوداني أنه مستمر في توجيه ضربات للدعم السريع في كافة المواقع التي يتمركز بها في أنحاء البلاد، واصفا الموقف العملياتي بأنه "مستقر".

يأتي هذا بينما دخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الرابع دون أي حل يلوح بالأفق رغم الضغوط التي تمارسها أطراف دولية وإقليمية.

من ناحيتها ذكرت قناة العربية الإخبارية بأن شرق وجنوب العاصمة شهد هدوءًا ملحوظًا مع بعض الاشتباكات المتقطعة في الشرق.

وأضاف أن العاصمة شهدت عمليات قصف مدفعي، حيث دوت أصوات الانفجارات، مشيرًا إلى أن حالة من الهدوء والسكون بنسبة كبيرة تسود المدينة.

كذلك أوضح أنه بعد استهداف الجيش مواقع الدعم السريع، شهد محيط القيادة العامة للجيش هجمات شنتها قوات الدعم السريع من الجانب الشرقي، حيث قصفت عددًا من المواقع في تلك الجبهة.