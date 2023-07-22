السعودية تحذر من استمرار الأعمال المستفزة لمشاعر المسلمين.. وتدين تكرار التعدي على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 11:32 مساءً - حذرت المملكة العربية السعودية من استمرار الأعمال المستفزة لمشاعر المسلمين، معلنة إدانتها الشديدة لتكرار التعدي على المقدسات الإسلامية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستياء المملكة الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاجن.

وتابع بيان الخارجية السعودية: وتعبر الوزارة عن إدانة المملكة بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة لـ السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة المتمثلة في الموافقة على حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.