اشتية يدين اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 10:27 صباحاً - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إقدام مسلحين جنوب محافظة تعز اليمنية، على اغتيال المواطن الفلسطيني مؤيد حميدي؛ منسق برنامج الأغذية العالمي في المحافظة؛ خلال قيامه بعمله الإنساني بتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق.

وأعرب اشتية عن حزنه الشديد لهذه الجريمة البشعة، واصفا الفقيد بشهيد الإنسانية، داعياً السلطات اليمنية في محافظة تعز؛ لإلقاء القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز اليمنية نجحت، أمس، في ضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي، في مدينة التربة جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية بأن الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين لجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، الجمعة، أمام أحد المطاعم بمدينة التربة.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع أعضاء الخلية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما تسيطر ميليشيا الحوثي على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارًا عليها.