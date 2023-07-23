مقتل 8 جراء التعرض للاختناق بمنجم في شرق السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 11:24 صباحاً - قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان يوم الأحد إن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.

وأضافت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد أن العمال توفوا “نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر”.

وذكر بيان الشركة أن السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.

وكانت الشركة قالت يوم 31 مارس آذار إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.