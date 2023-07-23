البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 12:29 مساءً - استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، معتبرا أن هذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج مشاعر الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وشدد العسومي - فى بيان اليوم الأحد - على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها وتستدعي اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي بمنع تكرار هذه الأفعال غير المسئولة، مطالبا الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل المقاطعة وعدم السفر للدنمارك.

وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية والكتب السماوية، ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية.

كما حث الدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات أشد تجاه هذه الممارسات الإجرامية ضد الدين الإسلامي الحنيف وكتاب الله "المصحف الشريف".