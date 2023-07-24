اكتشاف 125 قبرا في جبانة من العصر الروماني بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 02:25 مساءً - قالت وزارة الآثار الفلسطينية إن علماء ومتخصصين، يعملون في مقبرة من العصر الروماني يعود تاريخها لألفي عام كانت قد اكتُشفت في غزة العام الماضي، عثروا على 125 قبرا على الأقل يحتوي معظمهما على هياكل عظمية لا تزال سليمة إلى حد كبير وتابوتين نادرين مصنوعين من الرصاص.

كان قطاع غزة موقعا تجاريا مهما بالنسبة لحضارة المصريين القدماء والفلسطينيين المذكورين في الكتاب المقدس مرورا بالإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

وفي الماضي، كان علماء الآثار المحليون يدفنون القطع التي يعثرون عليها بسبب نقص التمويل، لكن منظمات فرنسية ساعدت في التنقيب في هذا الموقع الذي اكتشفه طاقم بناء يعمل في مشروع إسكان بتمويل مصري في فبراير/شباط من العام الماضي.

منظر عام لمقبرة من العصر الروماني في غزة في صورة التقطت يوم الأحد. تصوير: محمد سالم - رويترز.

وقال الخبير في المدرسة التوراتية والأثرية الفرنسية، فضل العطل، لرويترز في الموقع “المقبرة هي أول مرة بفلسطين بنطلع بهذا الججم. عدد القبور بلغ 125 وأول مرة بغزة بيطلع عنا توابيت من الرصاص مزخرفة بالعنب والدرافيل”.

وأضاف العطل، الذي تشرف المنظمة التابع لها على العمل بمساعدة وكالة الإغاثة الفرنسية بريمير أورجانس إنترناشيونال، “نحن بحاجة إلى التمويل حتى لا يتم اندثار هذا التاريخ”.

ومضى قائلا إنه يأمل في أن يصبح الموقع وجهة سياحية، مع متحف لعرض القطع.

منظر عام لمقبرة من العصر الروماني في غزة في صورة التقطت يوم الأحد. تصوير: محمد سالم - رويترز.

وشارك ما لا يقل عن 25 من المهندسين والفنيين في أعمال الحفر والتنظيف والحفاظ على الهياكل العظمية، أمس الأحد، في طقس شديد الحرارة. كما قاموا بتجميع جرار من الفخار عثر عليها داخل بعض القبور.

وقال مدير عام وزارة الآثار في غزة، جمال أبو ريدة: ”هذا كشف غير مسبوق.. أهمية هذه المقبرة هي أنها تجذّر الوجود الفلسطيني على هذه الأرض وأنه يمتد الى آلاف السنين”.

وأضاف أن هذا الكشف “يعمق الجذور الفلسطينية على هذه الأرض ويظهر أنها تعود إلى آلاف السنين”.

منظر عام لمقبرة من العصر الروماني في غزة في صورة التقطت يوم الأحد. تصوير: محمد سالم - رويترز.

وتخضع غزة لحصار إسرائيلي وقيود تفرضها مصر على الحدود منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة حماس على القطاع.

وعانى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني من عدة حروب اندلعت منذ ذلك الحين.

وانهارت محادثات السلام التي جرت بوساطة الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في 2014 ولا تظهر في الأفق أي بوادر على استئنافها.