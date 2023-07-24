بوتين يُقرّ قانون "الروبل الرقمي"تعتزم السلطات الروسية، اعتماد العملة الرقمية في البلاد وذلك اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانون الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.

وبات "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.