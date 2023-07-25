مصرع 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 صباحاً - قتل 3 فلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء في اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في جبل جرزيم بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وصلت قبل قليل سيارة كان يستقلها ثلاثة مخربين إلى حي شومرونيم (السامرية) في منطقة مدينة نابلس حيث قام أحد المخربين بإطلاق النار نحو جنود كانوا يهمون بنشاطات دفاعية في المنطقة".

وأضاف البيان: "لقد قام الجنود بالاشتباك وتحييد المخربين حيث عثروا وصادروا ثلاث بنادق من نوع M16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وعتادا عسكريا. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جهته، كتب الهلال الأحمر: "تحركت سياراتنا للموقع لكن تم منعها، وأجرينا اتصالات مع الصليب الأحمر ولكن سياراتنا عوملت بشكل عنجهي ومنعنا من الوصول".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد تفاصيل مؤكدة ودقيقة، وعددهم غير مؤكد باستثناء ما أعلن عنه الطرف الآخر بأنهم ثلاثة شبان".