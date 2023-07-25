الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تجر المنطقة إلى مربع العنف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:27 صباحاً - حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، من استمرار عمليات القتل اليومية واقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى جانب الاستيطان، ومخططات الضم والتوسع العنصري، وغيرها من الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح أبو ردينة في تعقيب له على اغتيال ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في نابلس، أن هذه الجرائم لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، موضحا أن ما حدث في نابلس “جريمة حرب”، وهي استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، و أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي هي وحدها من تتحمل تبعات ما يجري من عدوان وجرائم سواء من قبل قوات الاحتلال أو إرهاب المستوطنين الذي يجري تحت بصر وحماية جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن العجز الدولي وصمت الإدارة الأميركية هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو ردينة بتدخل أميركي فوري لوقف هذا العدوان، الذي يهدف لجر المنطقة إلي مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.