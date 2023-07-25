السفيرة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية تلتقي مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:28 مساءً - التقت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السيدة/ غادة الطاهر – مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنيويورك (أوتشا)، وذلك في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الاثنين الموافق 24/7/2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

وأشارت أبو غزالة إلى أن هذا الاجتماع هدف إلى إطلاع الأمانة العامة بالمهام الجديدة المكلف بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في القاهرة، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الشأن الإنساني في المنطقة العربية.

واستعرضت السفيرة خلال الاجتماع جهود الأمانة العامة في الشأن الإنساني والدور الذي تقوم به إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية والمجالس الوزارية المتخصصة في تقديم الدعم إلى الدول العربية في العديد من القطاعات خلال الأزمات الإنسانية التي تمر بها هذه الدول، والإعداد الجاري للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها خلال شهر نوفمبر 2023، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية،

كما أطلعت السفيرة ممثلة أوتشا على قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (5) الصادر عن الدورة العادية (59) في مايو 2023 بجنيف، والذي كلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع لتنسيق الجهود العربية في الشأن الإنساني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأكدت أبو غزالة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمناصرة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية ودعم المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية.