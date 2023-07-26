الإمارات تنضم إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:31 صباحاً - قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي.

وأضاف في تغريدة:” “الإمارات تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية”.

وأشار إلى أن الإمارات تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

الوقود الحيوي هو الطاقة المستمدة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها. وهو أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، على خلاف غيرها من الموارد الطبيعية، مثل النفط والفحم الحجري وكافة أنواع الوقود الأحفوري.