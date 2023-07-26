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أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

إرتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء الى قرابة الـ 1970 دولار للأوقية رغم بقاء تحركاته في نطاق ضيق. أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيقإرتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء الى قرابة الـ 1970 دولار للأوقية رغم بقاء تحركاته في نطاق ضيق. وسجل الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش 1969.51 دولار للأونصة بزيادة 0.3%، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1971 دولارًا. الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائدًا. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، للم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1281.70 دولار.

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