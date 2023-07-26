الدفاع السعودية: مصرع طاقم إحدى الطائرات أثناء مهمة تدريبية فى خميس مشيط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:29 مساءً - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركى المالكى، اليوم عن مصرع طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية فى "خميس مشيط".

وقال المتحدث العسكرى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - "إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم /الأربعاء/، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط؛ ما أدى إلى مصرع طاقم الطائرة".

وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.