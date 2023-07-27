اجتماع حكومي لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 10:27 صباحاً - يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وشدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الأربعاء، على أنه في 31 يوليو/تموز تنتهي ولايته و«هذا الأمر محسوم».

تأتي تصريحات حاكم مصرف لبنان وسط حالة من الجدل بين كبار السياسيين بشأن الخطوات التالية لرحيله.

وسلامة متهم رسميا في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مئات الملايين من الأموال العامة من المصرف المركزي من خلال تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوسييتس المملوكة لشقيقه.

وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدأ الاقتصاد رحلة انهياره في 2019 كما لم يعد باستطاعة معظم السكان الوصول لمدخراتهم في المصارف.