الإمارات.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد ظهر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 10:27 صباحاً - أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن صلاة الجنازة على جثمان ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد بمدينة أبوظبي.

ووفق تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن صلاة الغائب ستقام في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر.

ومن المقرر بدء تقبل التعازي، اليوم الخميس، في قصر المشرف بمدينة أبوظبي من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، صباحية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، ومسائية من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.

ونعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو/تموز.